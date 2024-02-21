Λογαριασμός
Τα αγγλικά και οι ψηφιακές δεξιότητες τα δύο νέα πεδία στις εξετάσεις της PISA

Στην έρευνα θα συμμετάσχουν 43 δημόσια και ιδιωτικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τα οποία έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία

PISA

Σε δύο επιπλέον πεδία, που είναι η "Ξένη Γλώσσα - αγγλικά (FLA)" και "Μαθαίνοντας για έναν Ψηφιακό Κόσμο", θα εξεταστούν οι 15χρονοι μαθητές στις επόμενες εξετάσεις της Διεθνούς Έρευνας PISA, σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα για την Παιδεία esos.gr. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 8 έως 26 Απριλίου και όπως αναφέρει η ηλεκτρονική εφημερίδα τα δύο νέα πεδία θα προστεθούν σ' αυτά των "Φυσικών Επιστημών", της "Κατανόησης Κειμένου" και των "Μαθηματικών".

Η έρευνα η οποία αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής των σχολικών μονάδων.

Στην έρευνα θα συμμετάσχουν 43 δημόσια και ιδιωτικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τα οποία έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

