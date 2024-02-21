Εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται για την ώρα η κατάσταση της υγείας του οπλίτη της ΕΛΔΥΚ, ο οποίος σύμφωνα με το philenews.com, τραυματίστηκε από έκρηξη χειροβομβίδας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην περιοχή Αγίου Μοδέστου, παρά το Σταυροβούνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξερράγη χειροβομβίδα στα χέρια του και αυτή την ώρα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Αμέσως μετά το συμβάν του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Τέλος, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως για τη διακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος διεξάγεται έρευνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2024, ο Στρατιώτης Μ.Κ. ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Λευκωσίας όπου και νοσηλεύεται.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

