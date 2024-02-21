Μια υπόθεση με πολλά ερωτηματικά, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται δύο υπήκοοι Τουρκίας, ερευνούν τις τελευταίες ημέρες οι αρχές.

Πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 22 και 27 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, στην περιοχή Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», στην υπόθεση ενεπλάκησαν και αξιωματούχοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν θέσει υπό επιτήρηση τους νεαρούς Τούρκους.

Η σύλληψη τους έγινε σε υπερπολυτελή μισθωμένη βίλα όπου είχαν καταλύσει, στην παραλία Τερσανάς, σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Χανίων.

Στο εσωτερικό της οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, καθώς και 15 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Κατασχέθηκε επίσης μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (εξαϋδροκανναβινόλη).

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Αυτή την ώρα κρατούνται στην Ασφάλεια Χανίων Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν και άλλα αντικείμενα – πειστήρια από το σπίτι, τα οποία ερευνώνται καθώς και ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ήρθαν στη χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, διασχίζοντας τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας στον Εβρο.

Υπέβαλαν την ίδια ημέρα αίτημα ασύλου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου, δηλώνοντας ότι κινδυνεύουν από το καθεστώς στην Τουρκία. Οι νεαροί τέθηκαν υπό επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το μεσημέρι της Δευτέρας αποφασίστηκε η σύλληψή τους από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Ενα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δύο συλληφθέντες να έχουν ανάμειξη σε υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

Πηγή: skai.gr

