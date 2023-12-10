Φθιώτιδα: Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον παράδρομο της εθνικής

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο ΙΧΕ, που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών τριών (3) ατόμων, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τη 1:00’ το μεσημέρι στον παράδρομο του ΠΑΘΕ στο ύψος της εισόδου του κόμβου Μώλου.

Και τα δύο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς Λαμία και το ασημί Toyota που προπορευόταν επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην είσοδο του ΠΑΘΕ, με το μαύρο Renault που είχε ξένες πινακίδες, να το εμβολίζει και να το σηκώνει στον αέρα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Στο σημείο έφτασαν πληρώματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, καθώς και άνθρωποι της παραχωρησιούχου οδού για τη σήμανσή του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διακομίσει στο Νοσοκομείο τα δύο άτομα που επέβαιναν στο Toyota και τον οδηγό του Renault.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: lamiareport.gr

