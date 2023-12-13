Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του βασικού πυρήνα των χούλιγκαν που έδρασαν στην αιματηρή συμπλοκή στου Ρέντη αλλά και του καθοδηγητή τους. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ των κινήσεων των χούλιγκαν το βράδυ της Πέμπτης, αφού πλέον έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις- κλειδιά ατόμων που ήταν παρόντες στα επεισόδια, μεταξύ αυτών και ο μάνατζερ γνωστού τράπερ, που ήταν το πρώτο πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε ο 18χρονος για τον τραυματισμό του αστυνομικού, όπως παραδέχτηκε στην Τρίτη του κατάθεση ενώπιον των Αρχών.

Ο ρόλος του 26χρονους μάνατζερ τράπερ

Από τις καταθέσεις του 26χρονου οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε ορισμένα συμπεράσματα ενώ παράλληλα προσπαθούν να δώσουν και απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων οι Αρχές, ερευνούν πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του 26χρονου στα επεισόδια ακόμα και στον εξοπλισμό των οπαδών. Επιπλέον, από τις καταθέσεις του 26χρονου προκύπτει ασάφεια ως προ το άλλοθι που δίνει όσον αφορά τις ώρες, λέγοντας πως βρισκόταν σε μια καφετέρια μετά τη φυγή του από το γήπεδο και δεν ήξερε τίποτα για τα επεισόδια

Σύμφωνα με τι ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος εμφανίζεται σε άλλες 4 δικογραφίες καθώς είναι σεσημασμένος για περιπτώσεις αθλητικής βίας.

Πιέσεις και απειλές στην οικογένεια του 18χρονου

Στο μεταξύ, οι γονείς του 18χρονου δράστη που έριξε την ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι δέχονται απειλές και στα προσωπικά τους τηλέφωνα ακόμα και για τη ζωή του παιδιού τους σε περίπτωση που εκείνος μιλήσει.

Προσλαμβάνουν μπράβους για να προκαλέσουν επεισόδια

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι στο φάκελο «χούλιγκαν» εμπεριέχονται τουλάχιστον 4 δικογραφίες που αναφέρουν ότι ενοικιαζόμενοι μπράβοι με μεροκάματο 50 ευρώ προσλαμβάνονται από επικεφαλής συνδέσμων για να προκαλέσουν επεισόδια κα να προβαίνουν σε επιθέσει κατ’ εντολή των επικεφαλής των συνδέσμων.

Τα «κλειδιά» για τις συλλήψεις

Οι Αρχές συλλέγουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν προκειμένου να καταλήξουν στο πρόσωπο που προμήθευσε τον 18χρονο με την ναυτική φωτοβολίδα.

Τα αποτελέσματα των DNA όπως και τα αποτυπώματα σε αντικείμενα και πειστήρια όπως αυτά που προσπάθησαν να κάψουν στις τουαλέτες και άλλα που έχουν βρεθεί στην κατοχή των προσαχθέντων αποτελούν στοιχεία «κλειδιά» για τις Αρχές. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προς το παρόν για τον 18χρονο ενώ αναμένεται να δοθεί εντολή άρσης και σε άλλες περιπτώσεις αν κριθεί αναγκαίο για την εξέλιξη της έρευνας.

Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 18χρονου

Θετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα από το τεστ για πυρίτιδα στα δάχτυλα του 18χρονου που παραδέχθηκε ότι έριξε τη φωτοβολίδα στον άτυχο αστυνομικό κατά τα επεισόδια στου Ρέντη. Το αποτέλεσμα του τεστ επιβεβαιώνει τα όσα υποστήριξε ο νεαρός, δηλαδή ότι χρησιμοποίησε φωτοβολίδα. Ωστόσο, αυτό που μένει είναι αν εντοπιστεί πυρίτιδα και στον 26χρονο μάνατζερ τράπερ. Κατά την προσαγωγή του οι αστυνομικοί του πήραν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε όταν έφερε τα πανό όπως εκείνος υποστήριξε στο γήπεδο. Η ανίχνευσή της θα αποτελέσει στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το ίδιο άτομο που έχει εξοπλίσει την ομάδα κρούσης, με ναυτικές φωτοβολίδες και βόμβες μολότοφ.

