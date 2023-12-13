Πηγές υπ. Προστασίας του Πολίτη και υπ. Αθλητισμού: Είναι στην κρίση της Πολιτείας να αποφασίζει τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών

Είναι στην κυριαρχική κρίση της ελληνικής Πολιτείας να αποφασίζει τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, όταν αυτοί μάλιστα αξιολογούνται ως υψηλής επικινδυνότητας, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Αθλητισμού.

Τα όσα προηγήθηκαν – ειδικά με τη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών, για την οποία έχει υπάρξει ομολογία – δικαιολογούν εν προκειμένω απολύτως το μέτρο αυτό, επισημαίνουν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

