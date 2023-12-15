Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο μετρό όταν κουκουλοφόροι άνοιξαν πυροσβεστήρες στον σταθμό Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα 5-10 ατόμων, μεταξύ άλλων φιλάθλων ομάδας αφού άνοιξαν πυροσβεστήρες επιβιβάστηκαν σε συρμό ενισχυτικού δρομολογίου (που είχε δρομολογηθεί για τη μεταφορά φιλάθλων μετά το τέλος αγώνα) όπου και διακρίνονται να κάνουν και πάλι χρήση πυροσβεστήρων, βγάζοντάς τους εκτός των παραθύρων του συρμού.

Τέλος αποβιβάστηκαν στον σταθμό Κεραμεικός όπου και εκεί συνέχισαν τη χρήση πυροσβεστήρων.

Σύμφωνα με πηγές από την ΣΤΑΣΥ δεν σημειώθηκαν διαπληκτισμοί και συμπλοκές ατόμων τόσο στους σταθμούς, όσο και εντός του συρμού.

Οι υπάλληλοι φύλαξης του σταθμού ενημέρωσαν άμεσα για τη δράση των ατόμων αυτών το Κέντρο Ασφάλειας της ΣΤΑ.ΣΥ οι οποίοι και μετέφεραν την πληροφορία στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι κινήσεις των κουκουλοφόρων έχουν καταγράφει από το κλειστό κύκλωμα του μετρό.

