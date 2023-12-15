Δύο αλλοδαποί με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθησαν χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα δύο άτομα ηλικίας 58 και 49 ετών εντοπίστηκαν σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή των Διαβατών με συνολικά 53 κιλά χασίς. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί τους τσάκωσαν την ώρα που μεταφόρτωναν το φορτίο κάνναβης από το ένα όχημα στο άλλο. Σημειώνεται πως το χασίς το έκρυβαν μέσα σε πλαστικά μπιτόνια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 58χρονος είχε ως ρόλο την εισαγωγή των ναρκωτικών από γειτονική χώρα και την παράδοση αυτών στον 49χρονο, ο οποίος φρόντιζε για την παραλαβή, την αποθήκευση και την διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:



“Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καλά οργανωμένης και συντονισμένης επιχείρησης, πρωινές ώρες χθες (14-12-2013), προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 58 ετών, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «περί Εξαρτησιογόνων ουσιών».

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν τον 49χρονο με το όχημά του και τον 58χρονο με Ι.Χ. Φορτηγό σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στην περιοχή των Διαβατών, όπου σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τέσσερα πλαστικά μπιτόνια, που περιείχαν (20) δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους (20) κιλών και (497) γραμμαρίων, ενώ από το Ι.Χ. Φορτηγό επτά μπιτόνια με (32) δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους (33) κιλών και (690) γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην κατοχή των δραστών αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 49χρονου, στην περιοχή των Συκεών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των (2.350) ευρώ,

(259,3) γραμμάρια κοκαΐνης,

(8) κινητά τηλέφωνα,

(143) γραμμάρια άγνωστης ουσίας πρόσμιξης,

(3) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

(15) συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος και

Υλικά για την τυποποίηση και συσκευασία των ναρκωτικών

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 58χρονος είχε ως ρόλο την εισαγωγή των ναρκωτικών από γειτονική χώρα και την παράδοση αυτών στον 49χρονο, ο οποίος φρόντιζε για την παραλαβή, την αποθήκευση και την διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειώνεται ότι για τον 58χρονο εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (5) ετών και χρηματική ποινή (10.000) ευρώ για παράβαση του ίδιου αδικήματος.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρους τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό και συστηματικότητα την πολύπλευρη δράση τους για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών”.

