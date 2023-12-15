Miss Κρήτη 2023: Αυτές είναι οι 5 Κρητικές που φόρεσαν το «στέμμα» - Φωτογραφίες

Δεκατέσσερις κοπέλες διεκδίκησαν φέτος την πρωτιά στα καλλιστεία «Miss Κρήτη» τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στις 9 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη.

Οι καλλονές, από κάθε Νομό της Κρήτης διαγωνίστηκαν για τους τίτλους της Miss Κρήτη, των τριών Αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2023, στο μεγάλο Τελικό του 43ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς.

Παράλληλα, ως special guests, στον “Κήπο των Αισθήσεων” το παρών έδωσαν ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Miss International Greece Ζωή Ασουμανάκη.

Τα επίσημα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

MISS ΚΡΗΤΗ 2023: ΝΤΑΪΆΝΑ ΤΖΙΝΙ

MISS ΚΡΗΤΗ YOUNG 2023: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ

Α’ ΑΝΑΠΛ. MISS ΚΡΗΤΗ 2023: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ

Β’ ΑΝΑΠΛ. MISS ΚΡΗΤΗ 2023: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ

Γ’ ΑΝΑΠΛ. MISS ΚΡΗΤΗ 2023: ΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το flashnews.gr, σημειώνει ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε μόνο μια Χανιώτισσα, η Αιμιλία Κουκλάκη, η οποία είναι μια από τις πέντε που φόρεσαν το στέμμα της ομορφιάς.

Πηγή φωτογραφιών: flashnews.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.