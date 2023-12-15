Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού 

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί από Ρέντη προς Γέφυρα Αχαρνών, λόγω κινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα μεγάλο κομμάτι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισού (ποτάμι) με μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων. 

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί  
-    από Ρέντη προς Γέφυρα Αχαρνών, λόγω κινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Καθυστερήσεις σε 
¨. Σχιστού προς Σκαραμαγκά και 
-    Στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια. 
 

