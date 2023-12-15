Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα μεγάλο κομμάτι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισού (ποτάμι) με μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων.
Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί
- από Ρέντη προς Γέφυρα Αχαρνών, λόγω κινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Καθυστερήσεις σε
¨. Σχιστού προς Σκαραμαγκά και
- Στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.