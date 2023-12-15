Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα μεγάλο κομμάτι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισού (ποτάμι) με μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων.

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί

- από Ρέντη προς Γέφυρα Αχαρνών, λόγω κινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Καθυστερήσεις σε

¨. Σχιστού προς Σκαραμαγκά και

- Στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια.



Πηγή: skai.gr

