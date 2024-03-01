Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάντανο Χανίων

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κάντανος Χανίων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17.05 την Πέμπτη, καίει χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
