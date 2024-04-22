Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Απριλίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο

Του Αγίου Νεάρχου και του Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου, είναι σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Νέαρχος, Νιάρχος, Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία.

Ανατολή ήλιου: 06:39 - Δύση ήλιου: 20:07 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 13.3 ημερών

Ημέρα της Γης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark