Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Απριλίου

Του Αγίου Νεάρχου και του Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου, είναι σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Νέαρχος, Νιάρχος, Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία.



Ανατολή ήλιου: 06:39 - Δύση ήλιου: 20:07 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 13.3 ημερών

Ημέρα της Γης

