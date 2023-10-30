Σήμερα, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, της Αγίας Ευτροπίας του Αγίου Αστερίου μάρτυρος, των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, του Αποστόλου Κλεόπα, του Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, του Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών και του Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου

Γιορτάζουν οι:

Απολλωνία, Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή * Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος, Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία, Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία, Μαρκιανός, Μαρκίνος, Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 17:29

Σελήνη 16.4 ημερών

