Τζακ - ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Οι τυχεροί αριθμοί

Τους αριθμούς που κληρώθηκαν την Κυριακή στο Τζόκερ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ - ποτ, κάτι που σημαίνει ότι τα 600.000 ευρώ μεταφέρονται στην επόμενη διαδικασία.
Οι τυχεροί αριθμοί:
12, 23, 32, 36, 41
TZΟΚΕΡ: 3
Η διαλογή των κερδών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ
5+1 - ΤΖΑΚ ΠΟΤ
5 3 15.593,04
4+1 13 2.500,00
4 402 50,00
3+1 770 50,00
3 14.932 2,00
2+1 9.502 2,00
1+1 46.607 1,50
