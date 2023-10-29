Λογαριασμός
Τζακ - ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση και η διαλογή

Τζόκερ

Τους αριθμούς που κληρώθηκαν την Κυριακή στο Τζόκερ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ - ποτ, κάτι που σημαίνει ότι τα 600.000 ευρώ μεταφέρονται στην επόμενη διαδικασία.

Οι τυχεροί αριθμοί:

12, 23, 32, 36, 41

TZΟΚΕΡ: 3


Η διαλογή των κερδών:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ        ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ           ΚΕΡΔΗ

   5+1                -             ΤΖΑΚ ΠΟΤ

    5                 3            15.593,04

   4+1               13             2.500,00

    4               402                50,00

   3+1              770                50,00

    3            14.932                 2,00

   2+1            9.502                 2,00

   1+1           46.607                 1,50

