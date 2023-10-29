Τζακ - ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Οι τυχεροί αριθμοί

Τους αριθμούς που κληρώθηκαν την Κυριακή στο Τζόκερ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ - ποτ, κάτι που σημαίνει ότι τα 600.000 ευρώ μεταφέρονται στην επόμενη διαδικασία.

Οι τυχεροί αριθμοί:

12, 23, 32, 36, 41

TZΟΚΕΡ: 3



Η διαλογή των κερδών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ

5+1 - ΤΖΑΚ ΠΟΤ

5 3 15.593,04

4+1 13 2.500,00

4 402 50,00

3+1 770 50,00

3 14.932 2,00

2+1 9.502 2,00

1+1 46.607 1,50

Πηγή: skai.gr

