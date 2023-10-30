Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικούς

Επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου πραγματοποίησε ομάδα περίπου 30 ατόμων λίγο πριν τις 12 το βράδυ.

Λίγο αργότερα ακολούθησε νέα επίθεση σε αστυνομικούς στις οδούς Ναβαρίνου και Χ.Τρικούπη.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές φθορές σε ΙΧ και κάδους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.