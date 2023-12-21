O Δεκέμβριος έφτασε και το κρύο μπορέι να άργησε να έρθει, όχι όμως και η γιορτινή διάθεση. Λίγο τα πολύχρωμα φωτάκια που δεν λείπουν από καμία γωνία της πόλης, λίγο οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί εντός και εκτός, λίγο η Mariah Carey και η Δέσποινα Βανδή που μας το υπενθυμίζουν όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε· δεν θέλει και πολύ. Κι επειδή εορταστική περίοδος και μουσική είναι συγκοινωνούντα δοχεία, συγκεντρώσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες συναυλίες σε μουσικές σκηνές της Αθήνας, που σίγουρα θα ανυψώσουν την διάθεση και το γιορτινό σας πνέυμα.

Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μαργάρης στη Σφίγγα

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι, λοιπόν, η μοναδική και άκρως συναισθηματική ερμηνεία του Χρήστου Θηβαίου, συναντάει για ακόμα μια χρονιά την άριστη δεξιοτεχνία και τις ιδιαίτερες συνθέσεις του Παναγιώτη Μαργάρη. Το αποτέλεσμα; Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε μουσικές και ακούσματα ανάμεσα στους αιώνιους 2: τους μουσικούς και το κοινό. Κάθε Παρασκευή του Δεκεμβρίου γινόμαστε συνεπιβάτες στο ταξίδι αυτό κι ο προορισμός μας δεν είναι άλλος, παρά η μουσική σκηνή Σφίγγα.

Κάθε Παρασκευή στις 22:00

Εισιτήρια: από 18€

Μουσική σκηνή Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.