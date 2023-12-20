Ένα εντυπωσιακό σκηνικό χριστουγεννιάτικου παραμυθιού στήνεται και φέτος στις γειτονιές της Αθήνας.

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, 10 χριστουγεννιάτικα χωριά σε ισάριθμες γειτονιές φέρνουν τη λάμψη της εορταστικής περιόδου και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη μαγεία τους.

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), φέρνει την ατμόσφαιρα της γιορτής στα μικρά ξύλινα σπιτάκια των Χριστουγεννιάτικων Χωριών με τη μαγεία του Άγιου Βασίλη, τις ξεχωριστές δράσεις και τα παιχνίδια.

Αγαπημένοι χριστουγεννιάτικοι ήρωες, κατασκευές, κεράσματα, face-painting, ξυλοπόδαροι, χριστουγεννιάτικες μασκότ, ανιματέρ, μαριονέτες, ταχυδακτυλουργοί, καλλιτεχνικά διαδραστικά δρώμενα και πολλές ακόμη γιορτινές εκπλήξεις θα περιμένουν τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους, καθημερινά στις πλατείες: Μεσολογγίου (Παγκράτι), Χελντράιχ (Νέος Κόσμος), Ζακλίν ντε Ρομιγί (Θησείο), Αγίας Αικατερίνης (Κάτω Πετράλωνα), Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια), Ναθαναήλ (Αγ. Ελευθέριος), Αγίου Ανδρέα (Λαμπρινή), Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Δημητρίου (Πανόρμου, Αμπελόκηποι) και Πηνελόπης Δέλτα (Ελληνορώσων).

«Το χαμόγελο των παιδιών είναι η κινητήρια δύναμη για όλα όσα κάνουμε! Και αυτά τα Χριστούγεννα, οι γειτονιές της Αθήνας θα γεμίσουν με παιχνίδια, καλλιτεχνικές δράσεις και παραστάσεις, σκορπίζοντας τη χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Τα "Χριστουγεννιάτικα Χωριά" στήνονται στις πλατείες της πόλης για να μάς φέρουν πιο κοντά στη μαγική ατμόσφαιρα των γιορτών», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Παράλληλες καλλιτεχνικές δράσεις

Την ίδια περίοδο στα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» θα εκτυλίσσονται παράλληλες καλλιτεχνικές δράσεις που θα ενισχύουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Παράσταση με μαριονέτες: Ένα εντυπωσιακό διαδραστικό σόου

Ο δράκος Λεβάρ, που ταξιδεύει αιώνες τώρα στα όνειρα και τις αφηγήσεις, στους μύθους και τους συμβολισμούς δεκάδων πολιτισμών πρωταγωνιστεί σε μία μοναδική διαδραστική παράσταση ζωντάνιας και κίνησης. Ο Λεβάρ, συνδέει μέσα από την αρχέτυπη μορφή του νοήματα, εικόνες και σύμβολα καθώς περιδιαβαίνει αμέτρητες συναισθηματικές διαδρομές. Ανοίγει τα μεγάλα του φτερά και είναι έτοιμος να ταξιδέψει ξανά -μαζί με το κοινό- σε κόσμους φανταστικούς.

Bubble Show

Ένα εντυπωσιακό σόου γεμάτο μικρές ή γιγάντιες, αλλά οπωσδήποτε αμέτρητες μαγικές σαπουνόφουσκες, που πετάνε στον ουρανό μαζί με παραμυθένιες μουσικές, θα προσφέρουν σε όλους χαρά, ενθουσιασμό και φυσικά... μαγεία.

Magic Show

Ένα φανταστικό μαγικό σόου από τους μάγους/ταχυδακτυλουργούς, οι οποίοι με με «όπλο» το χιούμορ θα διασκεδάσουν όλη την οικογένεια.

Αφήγηση Παραμυθιών

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια με ξωτικά, τάρανδους και νάνους, θα εξάψουν τη φαντασία των παιδιών, θα τους δώσουν τη χαρά να εξοικειωθούν με τον πλούσιο ποιητικό λόγο και τους γλωσσικούς συμβολισμούς και θα τα ταξιδέψουν σε έναν κόσμο, όπου όλα είναι δυνατά.

Παιχνίδια με το ξωτικό

Το Ξωτικό των Χριστουγέννων περιμένει και φέτος τα παιδιά για ατελείωτη διασκέδαση μέσα από ομαδικά και ατομικά παιχνίδια, διαγωνισμούς και μουσικοκινητικές δράσεις.

Ξυλοπόδαροι και φιγούρες των Χριστουγέννων

Οι παραμυθένιοι γίγαντες, οι ξυλοπόδαροι, φορούν τα γιορτινά τους και έρχονται στα «χριστουγεννιάτικα χωριά» για να διασκεδάσουν τα παιδιά, ενώ αγαπημένες μασκότ των Χριστουγέννων, όπως το Ξωτικό, ο Νάνος, ο Τάρανδος και ο Χιονάνθρωπος ζωντανεύουν στις γειτονιές της πόλης τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών.

Ωράριο λειτουργίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών:

Καθημερινά: 11:00 – 14:00 & 15:00 – 19:30 | Κυριακή 31.12: 11:00 – 17:00

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ των Χριστουγεννιάτικων Χωριών ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των χριστουγεννιάτικων των εκδηλώσεων θα βρείτε στο cultureisathens.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.