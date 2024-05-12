Χάρκοβο: Δύσκολη η κατάσταση σύμφωνα με τον αρχηγό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται αντιμέτωπες με μία δύσκολη κατάσταση στις μάχες που διεξάγονται στην επαρχία του Χαρκόβου, αλλά τα πηγαίνουν καλά και θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τη γραμμή της άμυνας τους.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Παρασκευή μία νέα επίθεση από τα εδάφη της, κατά της επαρχίας του Χαρκόβου που βρίσκεται στα βόρεια της Ουκρανίας, απειλώντας με το άνοιγμα ενός νέου μετώπου στο πόλεμο που διεξάγεται εδώ και 27 μήνες.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν άλλα τέσσερα χωριά (Χάτιτσε, Κράσνε, Μοροκόβετς, Ολίνικοβε) στην επαρχία του Χαρκόβου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Παρασκευή μία νέα επίθεση από τα εδάφη της, κατά της επαρχίας του Χαρκόβου που βρίσκεται στα βόρεια της Ουκρανίας, απειλώντας με το άνοιγμα ενός νέου μετώπου στο πόλεμο που διεξάγεται εδώ και 27 μήνες.

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες ότι κατέλαβε τέσσερα χωριά, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι αποκρούει τις επιθέσεις και δίνει μάχες για τη διατήρηση της γραμμής άμυνας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.