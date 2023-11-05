Τους 598 έφτασαν οι κωδικοί προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής». Αφορούν 30 κατηγορίες προϊόντων και συμμετέχουν περίπου 50 εταιρείες.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, και ταυτόχρονα καταδεικνύεται ότι ο αρχικός στόχος του υπουργείου για 500 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μείωση κατά 5% ή και παραπάνω για τουλάχιστον έξι μήνες, ξεπεράστηκε πολύ σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την εισαγόμενη κρίση πληθωρισμού και κυρίως των ευάλωτων, ενώ, στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του χώρου, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της λίστας των σχετικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

