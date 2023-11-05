Η αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή όλων των τύπων των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος» και του επετειακού αεροσκάφους Spitfire, καθώς και πολιτικών αεροσκαφών των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines», πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχαγγέλλου Μιχαήλ.

Την επίδειξη θα παρακολουθήσει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Εν τω μεταξύ την αεροπορική έκθεση που πραγματοποιείται στο Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχαγγέλλου Μιχαήλ, επισκέφθηκε ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους της και συνομίλησε με το προσωπικό της ΠΑ και με τον κόσμο.

Η έκθεση - που θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου - περιλαμβάνει εξομοιωτές πτήσης μαχητικού αεροσκάφους F-16 που έχουν κατασκευαστεί από την ΠΑ στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής, προσομοίωση πτήσης αεροσκαφών Rafale, F-4E, M2000-5 και F-16 μέσω εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), καθώς και παρουσίαση των στρατιωτικών σχολών - Σχολή Ικάρων και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - από την εκπαίδευση και την καθημερινότητά τους μέσω οπτικοακουστικού υλικού.

