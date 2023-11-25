Ένταση επικράτησε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή.

Ομάδα περίπου 50 ατόμων βγήκε από την Πανεπιστημιούπολη έβαλε φωτιά σε 4 κάδους ενώ έσπασε την τζαμαρία ενός καταστήματος και πέταξε μολότοφ μπροστά από ένα Σούπερ Μάρκετ.

Επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά και σε ένα όχημα στην οδό Σεβαστοπούλου. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 6 πυροσβέσες με 2 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.