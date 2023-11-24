Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Μπούρτζι Βασιλικού Χαλκίδας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eviathema.gr, λίγο μετά τις 21.00, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε πυρκαγιά σε λέβητα που βρίσκεται στην πυλωτή του κτηρίου.

Η πενταμελής οικογένεια μόλις διαπίστωσε τι συμβαίνει ειδοποίησε την Πυροσβεστική ενώ προσπάθησαν να προστατευθούν στον 1ο όροφο του κτηρίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Χαλκίδας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Και οι πέντε είναι καλά στην υγεία τους αλλά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ ο πρώτος όροφος του κτηρίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές καθώς επίσης κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο της οικογένειας.

