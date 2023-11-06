Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μικροένταση σημειώθηκε νωρίτερα στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, μετά από πορεία κατοίκων που διαμαρτύρονται για την κατασκευή σταθμού του μέτρο στην περιοχή, στην οδό Βαλτετσίου, ομάδα ατόμων έριξε αντικείμενα σε διμοιρία Υ.ΜΕ.Τ οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών

Πηγή: skai.gr

