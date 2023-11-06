Λογαριασμός
Ένταση νωρίτερα στα Εξάρχεια - Επίθεση σε διμοιρία των ΥΜΕΤ, χρήση χημικών

Μετά από πορεία κατοίκων που διαμαρτύρονται για την κατασκευή σταθμού του μέτρο στην περιοχή

Εξάρχεια

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μικροένταση σημειώθηκε νωρίτερα στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, μετά από πορεία κατοίκων που διαμαρτύρονται για την κατασκευή σταθμού του μέτρο στην περιοχή, στην οδό Βαλτετσίου, ομάδα ατόμων έριξε αντικείμενα σε διμοιρία Υ.ΜΕ.Τ οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών

