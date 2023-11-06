Κατά του εκλεγμένου δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα, καταφέρθηκε με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την τοποθέτηση του κ.Δούκα στην υπόθεση του σταθμού του μετρό στα Εξάρχεια. Μάλιστα, ο κ.Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι δεν είναι μακριά η εποχή που «οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους» και προσθέτει πως εύχεται να βγει ψεύτης. Νωρίτερα, ο κ.Δούκας είχε μιλήσει για τετελεσμένο της απερχόμενης δημοτικής αρχής και είχε ζητήσει το ζήτημα του μετρό και της κοπής δένδρων στην πλατεία Εξαρχείων να τεθεί σε διαβούλευση.

Ο @h_doukas έκανε αυτή την φαιδρή ανάρτηση σήμερα….πιστεύω ότι δεν είναι μακρυά η εποχή που οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους και εύχομαι να βγω ψεύτης…πάντως το Metro πρέπει να ολοκληρωθεί θα είναι κρίμα να το σταματήσει ο νέος Δήμαρχος pic.twitter.com/DLBVhC3xVD — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2023

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χάρης Δούκας, δήλωσε για την υπόθεση του μετρό των Εξαρχείων: "Δεν μπορεί ένα φιλολαϊκό και φιλοπεριβαλλοντικό έργο, όπως είναι το Μετρό, να συνδέεται με την καταστροφή πρασίνου. Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουν πως κάθε δέντρο που χάνεται στην πλατεία Εξαρχείων αντικαθίσταται άμεσα στην περιοχή. Αυτή είναι και η δέσμευσή μου από 1η Ιανουαρίου που αναλαμβάνω."

