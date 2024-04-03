Eνδοοικογενειακή βία: Στο αυτόφωρο γνωστός τραγουδιστής- Η γυναίκα του ανακαλεί

Κατηγορούμενος για απειλή και απόπειρα σωματικής βλάβης στο πλαίσιο του νόμου για ενδοοικογενειακή βία αναμένει να δικαστεί από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Γιάννης Γιοκαρίνης που συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Ο καλλιτέχνης συνελήφθη μετά από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του, στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας ότι μετά από διαπληκτισμό που είχαν, επιχείρησε να την πιάσει από το λαιμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, παρών στο περιστατικό ήταν ο κουμπάρος του ζευγαριού ο οποίος παρενέβη και απέτρεψε την επίθεση.

Η δίκη του Γιάννη Γιοκαρίνη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, ωστόσο στα δικαστήρια μετέβη η καταγγέλουσα η οποία σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους είπε πως θα ανακαλέσει την καταγγελία.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, ο καλλιτέχνης δεν τη χτύπησε μετά τον καυγά που είχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

