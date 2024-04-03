Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, μεσημβρινές ώρες χθες (2-4-2024), στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή της Καλλιθέας, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -5- οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους, κατά τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά -11- γυναίκες.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή ενώ διαπιστώθηκε ότι και οι -5- οίκοι ανοχής λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.
Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
