Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανήλικων μαθητών σημειώθηκε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια ανύποπτων περαστικών στην πλατεία Σαροκο γύρω στις 14:00 για ασήμαντη αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες.

Η συμπλοκή έγινε μεταξύ ενός 14χρονου μαθητή γυμνάσιου και ενός 17χρονου μαθητή λυκείου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο λεκτικός τσακωμός τους κατέληξε σε αιματηρή επίθεση, όταν ο ένας τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλο.

Ένας μεσήλικας και ένας 17χρονος μαθητής που πήγαν να τους χωρίσουν τραυματίστηκαν και εκείνοι.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου που δέχθηκε την επίθεση και τραυματίστηκε στο πόδι, τον 17χρονο που πήγε να τους χωρίσει και τον μεσήλικα.

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση και έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου κυρίως μαθητές, αφού είναι η ώρα του σχολάσματός τους. Για το περιστατικό η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.

Πηγή: enimerosi.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.