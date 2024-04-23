Εννέα άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και την Ναύπακτο, για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Στην Πάτρα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, αναφέροντας ότι της άσκησε σωματική βία σπρώχνοντάς την και ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Επίσης, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα (σύζυγοι), διότι αλληλομηνύθηκαν για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας τράβηξε από τα μαλλιά και απείλησε τη σύζυγό του, ενώ η γυναίκα τον απείλησε.

Ακόμη, συνελήφθη ένας άνδρας, διότι τον κατήγγειλε η πρώην σύζυγός του, αναφέροντας ότι την απείλησε μέσω τηλεφώνου.

Σε μια άλλη περίπτωση, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα (σύντροφοι), διότι αλληλομηνύθηκαν για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της εξύβρισης και της ψευδούς καταμήνυσης, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας απείλησε τη σύντροφό του και η γυναίκα τον απείλησε, τον εξύβρισε, τον κτύπησε και τον καταμήνυσε ψευδώς.

Στο Αγρίνιο

Συνελήφθη ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ενδοοικογενειακή βία. Τον κατηγορούμενο είχε καταγγείλει η εν διαστάσει σύζυγός του, αναφέροντας ότι την εξύβρισε και αποπειράθηκε να έρθει σε συνουσία μαζί της χωρίς τη συγκατάθεση της τελευταίας, η οποία του αντιστάθηκε. Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο κατηγορούμενος την απειλούσε τις τελευταίες ημέρες προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.

Επίσης, συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του, διότι την εξύβρισε μέσω γραπτών μηνυμάτων και τηλεφώνου.

Στη Ναύπακτο

Συνελήφθη ένας άνδρας, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η αδελφή του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή, ενώ επιπλέον κατήγγειλε ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στη μητέρα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.