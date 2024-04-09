Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δώδεκα νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα.

Στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία 21χρονης κοπέλας πως ο πρώην σύντροφος της την απείλησε, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο.

Στον Ορχομενό Βοιωτίας, αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες σε 73χρονο μετά από καταγγελία της κόρης του και της εν διαστάσει συζύγου του πως ο κατηγορούμενος εξανάγκασε την κόρη του να εγκαταλείψει το σπίτι που της είχε παραχωρήσει και διέμενε τον τελευταίο καιρό μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Ακόμη ο ηλικιωμένος κατηγορείται πως οδήγησε με επικίνδυνο τρόπο το αυτοκίνητο του, διερχόμενος σε πολύ κοντινή απόσταση από την εν διαστάσει σύζυγο του προκαλώντας της τρόμο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, ο δράστης γνώριζε τις κινήσεις της καθημερινότητας τους, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε αυτές, καθώς θεωρούν ότι τις παρακολουθεί.

Στη Χαλκίδα, 13χρονη κοπέλα μετέβη στο Α.Τ. και κατήγγειλε ότι η μητέρα της, μετά από φραστικό επεισόδιο στο σπίτι την εξύβρισε και έσπασε το κινητό της τηλέφωνο. Επίσης, κατήγγειλε ότι η μητέρα της, την τράβηξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος, χτυπώντας τη στην περιοχή του κεφαλιού.

Ωστόσο, το κορίτσι δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον της μητέρας της. Από τους αστυνομικούς παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της 13χρονης.

Στη Χαλκίδα πάλι, 66χρονη κατήγγειλε πως ο 46χρονος γιος της τη ράπισε και την έσπρωξε μέσα στο σπίτι της, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά. Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της παθούσης.

Στη Φθιώτιδα μια 26χρονη υπέβαλε μήνυση κατά του πατέρα της, καθώς όπως κατήγγειλε, όταν πήγε στο πατρικό της για να παραλάβει προσωπικά της αντικείμενα, την απείλησε λεκτικά και την εξύβρισε. Η καταγγέλλουσα για την ασφάλειά της, παρέμεινε στο Α.Τ. Αμφίκλειας, και εντός της ημέρας θα μεταφερθεί σε ξενώνα φιλοξενίας γυναικών στη Λαμία.

Αντίστοιχα περιστατικά περί ενδοοικογενειακής βίας έγιναν και στην Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία, Ναύπλιο.

Πηγή: skai.gr

