Ένας 71χρονος πεζοπόρος, που αγνοούνταν από τον Αύγουστο, βρέθηκε νεκρός στα βουνά του Κολοράντο, έχοντας στο πλευρό του τον πιστό του σκύλο, ο οποίος επέζησε από θαύμα δύο μήνες στην άγρια φύση.

Hiker Rich Moore, 71, who was missing since August is found dead in Colorado with his white Jack Russell dog still alive next to his body https://t.co/WhpAJwpbJr pic.twitter.com/lTkEi18hHS November 13, 2023

Ο Rich Moore και το λευκό Jack Russell του, ο Finney, είχαν ξεκινήσει για πεζοπορία στις 19 Αυγούστου στο Blackhead Peak, που βρίσκεται στα βουνά San Juan του νοτιοδυτικού Κολοράντο. Το πτώμα του αγνοούμενου βρήκε ένας κυνηγός στις 30 Οκτωβρίου.

Την επομένη της ανεύρεσης του πτώματος του Moore, μέλη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Archuleta και της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, πέταξαν στην περιοχή για να ανασύρουν το θύμα από το σημείο που βρισκόταν. Ο πιστός σκύλος του Moore, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, μεταφέρθηκε σε τοπικό κτηνιατρείο και αργότερα επανενώθηκε με την οικογένειά του.

Η αιτία θανάτου της Moore δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Denzer Gazette».

Μόλις η είδηση έγινε γνωστοί, πολλοί μπήκαν στο διαδίκτυο για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και μοιράστηκαν πόσο ξεχωριστός σκύλος ήταν ο Finney. «Εκπληκτικό που ο σκύλος έμεινε μαζί του. Είναι πραγματικά ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Συγχαρητήρια στην ομάδα έρευνας για την επιμονή τους».

Πηγή: skai.gr

