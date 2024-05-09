Η Σλοβενία ξεκίνησε τη διαδικασία για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ως μέσο πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως είχε προαναγγείλει από τον Μάρτιο.

«Οι φρικαλεότητες που βλέπουμε καθημερινά στη Γάζα είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ στη σελίδα της κυβέρνησής του στην πλατφόρμα Χ. «Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του στη Γάζα και να χρησιμοποιήσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Ο Γκόλομπ είπε ότι θα ήθελε η αναγνώριση της Παλαιστίνης εκ μέρους της χώρας του να αποτελέσει ένα «κίνητρο» ώστε να επισπευσθούν οι διαπραγματεύσεις και ο διάλογος στα Ηνωμένα Έθνη για την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την ασφάλεια και την ύπαρξη του Ισραήλ μέσω της λύσης των δύο κρατών.

Η Ιρλανδία, η Ισπανία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ της δημόσιας ιρλανδικής τηλεόρασης.

Το πότε θα γίνει η αναγνώριση από τη Σλοβενία θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά η 13η Ιουνίου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία, διευκρίνισε ο Γκόλομπ. Αν γίνει πρόοδος νωρίτερα, τότε και η διαδικασία αναγνώρισης θα επισπευσθεί.

Ο κυβερνών συνασπισμός έλαβε ομόφωνα αυτήν την απόφαση, τόνισε ο Γκόλομπ, εκφράζοντας την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες χώρες το παράδειγμα της Σλοβενίας.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία ανέφεραν τον Μάρτιο ότι συμφώνησαν να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Φέρεται ότι περιμένουν την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί αύριο 10 Μαΐου και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ ως πλήρες μέλος. Το Ισραήλ λέει ότι το σχέδιο αυτών των τεσσάρων χωρών συνιστά ένα «βραβείο για την τρομοκρατία» που θα περιόριζε τις πιθανότητες εξεύρεσης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

