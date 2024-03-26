Την κίνηση της διαδικασίας για ποινική δίωξη του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα για το αδίκημα της ψευδορκίας ζητά, δια του συνηγόρου της, πολυεγκαυματίας από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, καταλογίζοντας στον πρώην υπουργό ότι «εψεύσθη σε δύο σημεία» όταν κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία.

Σε δελτίο Τύπου του δικηγόρου Παναγιώτη Μπαλακτάρη που εκπροσωπεί ως συνήγορος παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας την πολυεγκαυματία Ιωάννα Γατοπούλου αναφέρεται ότι κατά τη σημερινή δικάσιμο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο:

«Yπέβαλε αίτημα ενώπιον του Δικαστηρίου ώστε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης κατ' άρθρο 39 ΚΠΔ και να ασκηθεί ποινική δίωξη στον πρώην υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, καθώς εψεύσθη σε δύο σημεία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του Δικαστηρίου. Πρώτον, ο κ. Τόσκας αρνήθηκε ότι έδινε ο ίδιος εντολές σε επιχειρησιακό επίπεδο ενώ ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του και οι κατηγορούμενοι είπαν το αντίθετο και δεύτερον ο κ. Τόσκας κατέθεσε ότι δεν γνώριζε για την εκτροπή του ελικοπτέρου FLOGA 1 από το Νταού Πεντέλης με κατεύθυνση τη MOTOR OIL, ενώ από τις υπόλοιπες καταθέσεις και τις απολογίες προέκυψε ότι το γνώριζε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.