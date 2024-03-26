Στην κυκλοφορία αύριο ο νέος δρόμος των Μουρνιών που συνδέει τον ΒΟΑΚ με Χανιά

Δίνεται στην κυκλοφορία αύριο, Τετάρτη 27/03/2024, ο νέος δρόμος των Μουρνιών στα Χανιά που συνδέει τον ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων. Πρόκειται για έργο το οποίο είχε προβληματίσει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τις δημοτικές αρχές, δεδομένου των χρόνιων καθυστερήσεων που είχαν παρουσιασθεί, λόγω τεχνικών κι άλλων προβλημάτων που αφορούσαν σε απαλλοτριώσεις, ελλείψεις μελετών και αλλαγή εργολάβου εκτέλεσης του έργου.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. κάνει γνωστό, ότι ο νέος δρόμος των Μουρνιών που θα είναι η κύρια είσοδος για την πόλη των Χανίων, θα ανοίξει αύριο στις 12:00 το μεσημέρι, για να δοθεί στην κυκλοφορία, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ., 'Αρη Παπαδογιάννη.

Επίσης, συνεχίζονται από τον Δήμο Χανίων οι διαρκείς εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε σημεία που έχουν υποστεί φθορές, εντός της πόλης και στις περιαστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Δήμου Χανίων», ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στην οδό Τσικαλαριών της Δ.Ε. Σούδας, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, έως τη συμβολή με τη Νέα Εθνική Οδό. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 06/04/2024.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα περιορίζεται τμηματικά η διέλευση και κυκλοφορία στην οδό, ως εκ τούτου παρακαλούνται οι οδηγοί, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, να σεβαστούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.