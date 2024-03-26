Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο 41ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, στα Πατήσια, όταν 19χρονος υπήκοος Γεωργίας εισήλθε στο Γυμνάσιο και τραυμάτισε με σφυρί έναν 18χρονο μαθητή, υπήκοο Νιγηρίας.

Αμέσως στο σχολείο σήμανε συναγερμός ενώ ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι και στον διευθυντή του σχολείου τον οποίο και τραυμάτισε.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον δράστη ενώ διευθυντής και μαθητής διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είπε στους αστυνομικούς πως προχώρησε στη πράξη αυτή επειδή ο Νιγηριανός είχε τσακωθεί με τον μικροτέρο αδερφό του.

«Το πρωί, επισκέφθηκα το 41ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη για να ενημερωθώ αναλυτικά για το θλιβερό αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες για να πληροφορηθώ την κατάσταση της υγείας τους. Ο Δήμος θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για την αποτρόπαια αυτή πράξη. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» ανέφερε με ανάρτησή του ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

