Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκίδα – Ένας άνδρας σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο

Τρία άτομα διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και πιάστηκαν στα χέρια 

αιματηρό επεισόδιο Χαλκίδα

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 06/04 στη Χαλκίδα σε κατάστημα κοντά στο Μέγαρο της Περιφέρειας 

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00, όταν τρία άτομα, ενώ προβαλλόταν αγώνας μπάσκετ στο εν λόγω κατάστημα, διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο μεταξύ τους και πιάστηκαν στα χέρια.

Οι θαμώνες του καταστήματος ειδοποίησαν σοκαρισμένοι την αστυνομία ώστε να επέμβει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, όπου εντόπισαν έναν άνδρα αιμόφυρτο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύβοια επεισόδιο Χαλκίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark