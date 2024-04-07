Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 06/04 στη Χαλκίδα σε κατάστημα κοντά στο Μέγαρο της Περιφέρειας

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00, όταν τρία άτομα, ενώ προβαλλόταν αγώνας μπάσκετ στο εν λόγω κατάστημα, διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο μεταξύ τους και πιάστηκαν στα χέρια.

Οι θαμώνες του καταστήματος ειδοποίησαν σοκαρισμένοι την αστυνομία ώστε να επέμβει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, όπου εντόπισαν έναν άνδρα αιμόφυρτο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.