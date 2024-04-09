Σαράντα επτά συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έγιναν από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης ως την Κυριακή τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχων των αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στο μεταξύ, από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών συνελήφθη ένα άτομο για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Στην οικία του στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 56 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 2.900 ευρώ. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επιχείρηση για την παραβατικότητα ανηλίκων

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς.

Η δράση, που σχεδιάστηκε κατάλληλα, είχε σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τη χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί βρέθηκαν σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 137 άτομα.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.