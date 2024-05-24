Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση σε Ελλάδα και εξωτερικό, παράνομων αναβολικών ουσιών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Έγιναν δύο συλλήψεις εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου στη Γλυφάδα, ο οποίος είναι και χημικός και είχε γνώσεις για την παρασκευή σκευασμάτων αναβολικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, τα αναβολικά προμηθεύονταν δεκάδες αθλητές τα ονόματα των οποίων ερευνά η αστυνομία.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22 Μαΐου 2024, σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, κατηγορούμενοι για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα και κλοπή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, με τη συνδρομή της Europol, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από το 2019, δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και προμήθεια απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές, επαγγελματίες ή μη, με σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης.

Από την αξιοποίηση και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψε ότι:

λειτουργούσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο συσκευασίας αυτών, στην οικία του αρχηγικού μέλους.

πλαστογραφούσαν φαρμακευτικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να εμφαίνονται ως γνήσια (ολογράμματα, φύλλα οδηγιών και ταινίες γνησιότητας του ΕΟΦ).

διέθεταν προς πώληση και παράνομα σκευάσματα για την αντιμετώπιση παρενεργειών (στυτικής δυσλειτουργίας κλπ.)

η προμήθεια του εξοπλισμού και των πρώτων υλών πραγματοποιούνταν από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας,

η διακίνηση των παράνομων σκευασμάτων πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, μέσω δύο ιστοσελίδων που διατηρούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχείρηση και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρης εξοπλισμός παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, περισσότερα από 380.000 δισκία- αμπούλες που περιείχαν αναβολικές και άλλες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες,

άνω των 104-κιλών πρώτης ύλης,

πλήθος υλικών συσκευασίας (κουτιά, αμπούλες, πλαστικές συσκευασίες, φύλλα οδηγιών, ολογράμματα, ετικέτες κ.ά.) και

2.630- ευρώ.

Επιπλέον, από τις έρευνες στην οικία του αρχηγικού μέλους εντοπίστηκε ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη κρυπτονομίσματος, που τροφοδοτούνταν μέσω ρευματοκλοπής.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζαν από την πώληση των κατασχεθέντων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2.500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

