1626 ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΤΑΝ

Ο Ολλανδός άποικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, αξίας 24 δολαρίων.

1917 ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Γάλλος τέως υπουργός Εξωτερικών, Σελεστέν Ζονάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς και απαιτεί την παραίτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.

1956 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROVISION

Διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια, με το τραγούδι «Refrain».

1998 O ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΤΟΝ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών απονέμεται στον κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη, Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

