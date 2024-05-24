Λογαριασμός
Εργασίες και ακινητοποιημένο πούλμαν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολες τις Κηφισίας - Κηφισό και Αθηνών - Κορίνθου

Καθυστερήσεις λόγω εργασιών και ακινητοποιημένου πούλμαν στις Κηφισίας - Κηφισό και Αθηνών - Κορίνθου

UPDATE: 10:34
κινηση

Ρεπορτάζ Μιχάλης Κολιομιχάλης 

Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου προς το Μαρούσι λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε πούλμαν στο ύψος της οδού Πεντέλης.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω εργασιών επισκευής των υαλοπινάκων στο δεξί μέρος του οδοστρώματος.

Μεγάλη είναι η αναμονή επίσης και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου λόγω έργων.

