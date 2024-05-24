Αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών είχε διεισδύσει στο κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από το κοντέινερ με τα 210 κιλά κοκαΐνης το οποίο εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, χθες Πέμπτη μέσα σε φορτίο με γαρίδες, όπως αποκάλυψε μιλώντας στην τηλεόραση του Action 24, η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο αστυνομικός είχε εισχωρήσει προκειμένου να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στην αστυνομία.

«Κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξάγουν την ποσόστητα αυτή και στη συνέχεια να συλλάβουν τους δράστες», αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφέρθηκε επίσης στο δεύτερο φορτίο με 100 κιλά κοκαΐνης που έφτασε χθες βράδυ στον Πειραιά λέγοντας πως η αστυνομία ακόμα δε γνωρίζει ποιοι θα το παραλάμβαναν, χαρακτηρίζοντάς το «ορφανό».

Όπως είπε οι αστυνομικοί μπορεί να μη γνώριζαν το μέγεθος της ποσότητας που βρέθηκε μέσα στο κοντέινερ – ψυγείο με τις γαρίδες, ωστόσο γνώριζαν ότι μέσα υπήρχαν ναρκωτικά τα οποία θα παραλάμβαναν οι 4 που συνελήφθησαν.

Οι 4 συλληφθέντες

Όσον αφορά το ρόλο του καθενός από τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαχωριστεί ως εξής:

-48χρονος, είχε αναλάβει τη διεύθυνση και την κατεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα την ανεύρεση των υπό διακίνηση ναρκωτικών, τη χρηματοδότηση της αγοράς και της μεταφοράς, τις οργανώσεις της αποστολής των ναρκωτικών από τη Λατινική, καθώς και την απόρριψη των ναρκωτικών σε εμπορευματοκιβώτια με κατεύθυνση. η χώρα και η περαιτέρω διακίνησή τους,

-36χρονος, είχε αναλάβει την ανεύρεση και τη στρατολόγηση ετέρων μελών,

-64χρονος, επικοινωνούσε με τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης που είχαν έδρα στο εξωτερικό για τον συντονισμό της προμήθειας και τη χρηματοδότηση των διακίνησης ποσοτικών και

54χρονου, ήταν επιφορτισμένος με την επιχειρησιακή κάλυψη και την προστασία του 48χρονου, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-κοκαΐνη συνολικού βάρους -510- γραμμαρίων,

-ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1,5- γραμμαρίων,

-τα χρηματικά ποσά των -131.675- € και -30- λιρών Αγγλίας,

-πιστόλι με γεμιστήρα με δεκαπέντε (15) φυσίγγια,

-37- φυσίγγια των 9. και -3- φυσίγγια των 7,65 mm,

-ζυγαριά,

-2- μοτοσικλέτες,

-17 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα μνήμης (συσκευή usb),

-3 ηλεκτρονικές συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού (GPS tracker),

-σφραγίδα κλεισίματος εμπορευματοκιβωτίου και

-πλήθος σελίδων με σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του 48χρονου αρχηγικού μέλους εκκρεμούσε απόφαση κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή καθώς το 2017 είχε κατηγορηθεί ως υπεύθυνος εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών δισκίων, όπου είχαν βρεθεί και κατασχεθεί πάνω από 634.000 δισκία CAPTAGON.

Στο ερώτημα γιατί αφού το 2019, που τελείωσε η διαδικασία στο Εφετείο, επεβλήθη στον πρώτο 20ετής κάθειρξη, ήταν ελεύθερος, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action 24 είπε:

«Δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο άνθρωπος ήταν στη χώρα μας, αν διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα».

Επίσης, ο 64χρονος είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης στην Η.Π.Α. για την εμπλοκή του σε υπόθεση μεταφοράς από την Ευρώπη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί όλο το εύρος των παρανόμων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και τυχόν διασυνδέσεων αυτής με άλλα ομοειδή δίκτυα, καθώς και η ταυτοποίηση των μελών της.

