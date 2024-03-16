Ομαλά εξελίχθηκε και σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η κίνηση ήταν αυξημένη από το πρωί ειδικά στην έξοδο προς την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου κατά διαστήματα υπήρχαν καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών, από το Δαφνί μέχρι τα διυλιστήρια, και στο τμήμα μεταξύ Ελευσίνας και Μεγάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα έφυγαν από την Αττική 95.867 οχήματα. Ειδικότερα 53.835 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και 42.041 προς Λαμία.

Επιπρόσθετα σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 78.631 αυτοκίνητα (44.515 προς Κόρινθο και 34.116 προς Λαμία).

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, την Καθαρά Δευτέρα (18/3), που αναμένεται να επιστρέψει στην Αττική και ο κύριος όγκος των εκδρομέων, θα ισχύσει για το ρεύμα εισόδου από τις 15:00 έως τις 21:00 απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

