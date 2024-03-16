Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας με την κίνηση να είναι αυξημένη στις εξόδους της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα έφυγαν από την Αττική 95.867 οχήματα.

Σήμερα από τις 6.00 το πρωί μέχρι τώρα, συνολικά 40.000 αυτοκίνητα έχουν περάσει από τα διόδια Ελευσίνας εκ των οποίων τα 10.000 σύμφωνα με εκτιμήσεις της τροχαίας, είχαν τελικό προορισμό την Πάτρα.

Η αχαϊκή πρωτεύουσα σημειώνει ρεκόρ επισκεψιμότητας καθώς παρουσιάζει αύξηση 9,7% στις αφίξεις των επισκεπτών από πέρυσι.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια

Σήμερα από Πειραιά για Κυκλάδες αναμένεται να διεξαχθούν 6 δρομολόγια με πάνω από 3 χιλιάδες επιβάτες.

Από Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 3 δρομολόγια με 2.600 επιβάτες και από Λαύριο άλλα 3 δρομολόγια με 1000 επιβάτες.

* Χθες (Παρασκευή) από Πειραιά για Κυκλάδες έφυγαν 12.589 επιβάτες με 12 δρομολόγια και για Αργοσαρωνικό 6214 επιβάτες με 26 δρομολόγια.

* Από Ραφήνα διεξήχθησαν 6 δρομολόγια και ταξίδεψαν 4919 επιβάτες και από Λαύριο άλλα 6 δρομολόγια και ταξίδεψαν 1469 επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

