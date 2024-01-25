Για τον λαμπερό γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη που μπήκε στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή, μίλησε ο δικηγόρος και φίλος της νύφης Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Fay's Time.

«Η χαρά τους τείνει να γίνει ένας εφιάλτης», δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος της.

«Δεν είναι δυνατόν να αμαυρώνεται το ζευγάρι»

«Υπάρχει το δικαίωμα των ανθρώπων να προστατεύσουν την προσωπικότητά τους, υπάρχει το δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν στοιχεία, ωστόσο εγώ προσωπικά δεν έχω δει αυτά τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους -περι ανακοινώσεως της ΑΑΔΕ- τα ΜΜΕ, τα οποία μπορούν να βγάζουν ονόματα και να σχολιάζουν ονόματα. Γι' αυτό διαμαρτύρομαι ως δικηγόρος και ως φίλος της κ. Ελέτσι, ότι δεν είναι δυνατόν να αμαυρώνεται το ζευγάρι με δημοσιεύματα που έχουν τίτλους 'πάρτι φοροδιαφυγής' κ.α.

«Υπάρχει παραπληροφόρηση και για τον τραγουδιστή και για το ανθοπωλείο, κόπηκαν παραστατικά», δήλωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος

Σχετικά με τις δηλώσεις της ίδιας της Ελίζαμπεθ Ελέτσι περί υψηλού κόστους του γάμου, ο ίδιος δήλωσε: «Τα ποσά που ακούστηκαν ήταν από λάθος. Ακούστηκε ότι ήταν ένας πλούσιος γάμος αλλά εννοούσαν ότι ήταν πλούσιος γάμος από αγάπη, όχι από χρήματα».

Τέλος, δήλωσε στον ΣΚΑΙ πως «θα διαπιστωθεί αν υπήρξε φοροδιαφυγή».

