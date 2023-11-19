Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από το λιμενικό σώμα ως υπεύθυνοι για την οργανωμένη επιχείρηση αποβίβασης μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα από θαλαμηγό σκάφος στην παραλία Χαμολιά στη Βραυρώνα Αττικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή πρόκειται για δύο Αιγυπτίους 47 και 20 ετών που συνελήφθησαν στη θαλαμηγό ανοιχτά της Κω αλλά και ένας 37χρονος υπήκοος Συρίας που συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ως οργανωτής κυκλώματος διακίνησης και εισόδου υπήκοων τρίτης χώρας στο ελληνικό έδαφος.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Λιμενικό το θαλαμηγό σκάφος είχε ξεκινήσει από το Τσεσμέ της Τουρκίας με προορισμό τις ακτές της ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών για τη μεταφορά τους, πλήρωσαν ο καθένας το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ.

Ο 37χρονος που συνελήφθη στην Αθήνα και φέρεται ως οργανωτής της εισόδου των 41 μεταναστών σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε δύο οικίες του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφα σημειωματάρια και ατζέντες, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς φέρεται επίσης να λειτουργούσε κατάστημα επί της Λιοσίων και μέσω αυτού να αναλάμβανε επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών προς στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας από την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

