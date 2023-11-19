Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κορινθίας μετά τον τραγικό χαμό δύο νέων ανθρώπων, που άφησαν τη τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Κινέτας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν το όχημα που επέβαιναν, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη.

Πρόκειται για έναν 22χρονο εποχικό πυροσβέστη από το Σπαθοβούνι Κορινθίας και έναν συνομήλικο του, ο οποίος διαμένει στο Λουτράκι.

