Συνελήφθη 43χρονος που ανέβαζε βίντεο σε ζωντανή μετάδοση με ρατσιστικό περιεχόμενο

Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος υποκινούσε σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις και μίσος σε βάρος ατόμων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της Αττικής και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων και παράβαση του νόμου περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο προέβαινε σε κατ΄ εξακολούθηση ανάρτηση βίντεο με ρατσιστικό κίνητρο υποκινώντας δημόσια σε βία, διακρίσεις και μίσος σε βάρος ατόμων λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Παράλληλα, προέβαινε και σε διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τα εμβόλια.

Ο ανωτέρω συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το βράδυ της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου 2024, είχε προβεί σε ζωντανή μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο όμοιο με το ανωτέρω.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

