Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του 23χρονου, επονομαζόμενου και «δράκου» των Εξαρχείων.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα, σε βάρος ανηλίκου και μη, κατά συρροή , για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και για τα πλημμελήματα της απλής σωματικής βλάβης και της απειλής.

Ο «δράκος των Εξαρχειων» οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα και ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Παρασκευή (24/11) και ώρα 11.00 στην 22η Ανακρίτρια.

Πηγή: skai.gr

