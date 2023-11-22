Καβάλα: Εξανάγκαζε γυναίκες σε ασελγείς πράξεις και τις λήστευε με την απειλή όπλου

Δικογραφία για βιασμό, αντιποίηση Αρχής, ληστεία, κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, σε βάρος ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από 2 και 20 Νοεμβρίου, προσέγγισε δύο γυναίκες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας γνωριμιών και τις έπεισε να συναντηθούν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κατά τη συνάντησή τοuς, ο δράστης προσποιούμενος τον αστυνομικό με την απειλή όπλου τις εξανάγκαζε σε ασελγείς πράξεις. Ακολούθως στη μία περίπτωση με τη χρήση βίας αφαίρεσε από την κατοχή της παθούσας χρηματικό ποσό, ενώ στην άλλη περίπτωση αποχωρώντας από το διαμέρισμα αφαίρεσε από την δεύτερη, χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Έπειτα από καταγγελία από τη μία παθούσα ότι ο δράστης επιχειρούσε εκ νέου να συναντηθούν, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς, εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι απομίμησης και τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα τα οποία αποδόθηκαν στη δικαιούχο.

H σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

