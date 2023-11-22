Την διοικητική διερεύνηση σχετικά με τη μη τήρηση των περιοριστικών όρων του συλληφθέντα για τις επιθέσεις κατά γυναικών στα Εξάρχεια καθώς και την άμεση αντικατάσταση του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, μετά από επικοινωνία που είχε το πρωί με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο.

Ο «δράκος» των Εξαρχείων, όπως έγινε γνωστό, στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για το ίδιο αδίκημα, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Γρεβενών και είχε αφεθεί ελεύθερος το καλοκαίρι καθώς δεν παραπέμφθηκε σε δίκη εντός των ορίων της νόμιμης προφυλάκισης. Ωστόσο, του είχε επιβληθεί ο όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του - εν προκειμένω στο τμήμα του Ωρωπού. Ο όρος δεν τηρήθηκε, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε μέριμνα από την πλευρά των αστυνομικών για την αναζήτησή του.

Ο 23χρονος από τη Συρία κατηγορείται για τις επιθέσεις σε βάρος συνολικά έξι γυναικών. Οι τέσσερις επιθέσεις έγιναν στα Εξάρχεια εκ των οποίων και σε μια ανήλικη- και οι άλλες δύο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνστανίνας Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε ότι ο 23χρονος συνελήφθη μια ώρα πριν λήξει το αυτόφωρο. «Στις 20 Οκτωβρίου ο δράστης είχε κάνει δύο απόπειρες βιασμού. Μάλιστα στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι φοράει τα ίδια ρούχα. Η πρώτη επίθεση έγινε στην περιοχή της Γλυφάδας», είπε.

Στις 15 Νοεμβρίου λίγο πριν τη 01:00, στη συμβολή των οδών Παράσχου και Ασωπίου επιχείρησε να επιτεθεί σε γυναικα την οποία ακολουθούσε πεζός. Η γυναίκα σύμφωνα με την κατάθεση της νόμιζε πως ήθελε να την κλέψει. Όταν ο δράστης την πλησίασε απειλητικά εκείνη άρχισε να φωνάζει τρομαγμένη με αποτέλεσμα ο 23χρονος να τραπεί σε φυγή.

Στις 24 Οκτωβρίου στις 20:15 ο δράστης προσέγγισε 18χρονη κοπέλα που περίμενε σε στάση λεωφορείου επί της Λ. Ποσειδώνος στη Γλυφάδα Αττικής. Σύμφωνα με την 18χρονη, ο συλληφθείς αρχικά ξεκίνησε να αυνανίζεται και η κοπέλα τρομαγμένη άρχισε να τρέχει. Ο δράστης όμως την ακολούθησε και προκειμένου την ακινητοποιήσει της επιτέθηκε, κλείνοντας της με το χέρι του το στόμα και τη μύτη, πλην όμως η 18χρονη αντιστάθηκε με αποτέλεσμα την πτώση τους στο έδαφος, από την οποία προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός της.

Ο δράστης φοβούμενος πως έχει γίνει αντιληπτός από περιοίκους διέφυγε τρέχοντας.

