Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε εφαρμογή από την Παρασκευή στην Αθηνών - Κορίνθου

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου προχωράει από την Παρασκευή (24/11) η Τροχαία, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής - Κρήτης - Ελληνικό τμήμα 3.10.3 του PCI Euroasia Interconnector».

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24 Νοεμβρίου του 2023 έως 31 Μαίου του 2024, κατά τις ώρες 07:00΄ έως 18:00΄, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΦΑΣΗ Α΄

- Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στη χ/θ 23,00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), μέγιστου μήκους 323 μ.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

ΦΑΣΗ Β΄

- Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος της οδού Διγενή Ακρίτα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η οποία συμβάλλει στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

ΦΑΣΗ Γ΄

- Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο αριστερό και δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Διγενή Ακρίτα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έως τη συμβολή της με την οδό Αρκαδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο θα διακόπτεται στη συμβολή της με την οδό Τραπεζούντος και θα εκτρέπονται αριστερά Τραπεζούντος - δεξιά Αριστείδου - δεξιά Αρκαδίου και δεξιά Διγενή Ακρίτα.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.